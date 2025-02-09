МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Губернатор региона взял ситуацию под личный контроль.
Виктория Бокий 2025-02-09 03:02:10
© Фото: limarenko_official, Telegram © Видео: limarenko_official, Telegram

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел режим повышенной готовности в Невельском районе, где грузовое иностранное судно село на мель. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введён режим повышенной готовности», - написал Лимаренко.

По информации губернатора Сахалинской области, уже создан оперативный штаб во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Римшей.

Также все профильные службы мобилизованы для круглосуточного дежурства.

Напомним, грузовое иностранное судно село на мель в Невельском районе. Разлива топлива нет. По данным МЧС России, на борту находилось 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждались.

#сахалинская область #Валерий Лимаренко #сахалин #грузовое судно #судно
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 