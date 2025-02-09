На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел режим повышенной готовности в Невельском районе, где грузовое иностранное судно село на мель. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введён режим повышенной готовности», - написал Лимаренко.

По информации губернатора Сахалинской области, уже создан оперативный штаб во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Римшей.

Также все профильные службы мобилизованы для круглосуточного дежурства.

Напомним, грузовое иностранное судно село на мель в Невельском районе. Разлива топлива нет. По данным МЧС России, на борту находилось 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждались.