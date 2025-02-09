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Следователи начали проверку из-за севшего на мель судна на Сахалине

Иностранное судно, груженное углем, село на мель в субботу, 8 февраля, у порта Невельск, никто из 20 человек экипажа не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 07:50:20
© Фото: vm_sut, Telegram

На Сахалине начали доследственную проверку из-за севшего на мель иностранного судна, речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и утраты груза нет», - говорится в сообщении пресс-службы управления в Telegram.

Специалисты проведут необходимые мероприятия, чтобы установить, из-за чего и каким образом произошло происшествие. В ведомстве добавили, что судно село на мель, когда снималось с якоря.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, 8 февраля, в районе морского порта Невельск Сахалинской области, на борту находятся 20 человек экипажа. Губернатор региона Валерий Лимаренко принял решение ввести режим повышенной готовности в Невельском районе, чтобы быть готовым к любому сценарию.  

#происшествие #сахалин #грузовое судно #СК РФ #СК на транспорте #невельск
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