Тело погибшего вице-губернатора Приморья доставили во Владивосток

Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова доставили во Владивосток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Вместе с ним военный борт доставил на малую родину тела еще двух бойцов отряда «Тигр» Александра Иваровского и Сергей Дмитриева.
«Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев - на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 (04.00 – 05.00 мск) в здании правительства Приморского края», - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
О гибели командира добровольческого отряда «Тигр» вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова стало известно второго февраля. В день трагедии вместе с сослуживцами он возвращался с боевого задания.
Напомним, Ефремов отправился в приграничные районы Курской области в августе минувшего года. После прибытия на место он возглавил добровольческий отряд.
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