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В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

Командир добровольческого отряда «Тигр» погиб, возвращаясь с боевого задания.
Сергей Лебедев 2025-02-02 14:28:45
© Фото: ТРК «Звезда»

В зоне специальной военной операции погиб командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. О трагической новости сегодня сообщил руководитель региона Олег Кожемяко.

«Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов», - сказал губернатор.

Напомним, в августе минувшего года Сергей Ефремов отправился в приграничные районы Курской области для участия в отражении атаки украинских боевиков. Он возглавил добровольческий отряд «Тигр».

А почти за полгода до этого Сергей Ефремов был назначен на должность вице-губернатора Приморского края.

#тигр #Приморский край #погиб #СВО #Сергей Ефремов
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