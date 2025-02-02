В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

В зоне специальной военной операции погиб командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. О трагической новости сегодня сообщил руководитель региона Олег Кожемяко.

«Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов», - сказал губернатор.

Напомним, в августе минувшего года Сергей Ефремов отправился в приграничные районы Курской области для участия в отражении атаки украинских боевиков. Он возглавил добровольческий отряд «Тигр».

А почти за полгода до этого Сергей Ефремов был назначен на должность вице-губернатора Приморского края.