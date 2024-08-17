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Замглавы Приморья Ефремов отправился участвовать в боях против ВСУ

По словам главы региона, Ефремов возглавит подразделение «Тигр» для противостояния украинским боевикам в Курской области.
Глеб Владовский 2024-08-17 09:00:50
© Фото: kozhemiakoofficial, telegram

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов отправится в Курскую область для участия в боях с ВСУ. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

По его словам, Ефремов возглавит подразделение «Тигр».

«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», - цитирует слова губернатора Life.

Кожемяко выразил уверенность в том, что военнослужащие подразделения выполнят свой долг и вернутся домой как можно скорее.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области связана с неизбежным приближением краха киевского режима.

Напомним, что 6 августа украинские боевики предприняли попытку прорыва в Курской области. В Минобороны РФ заявили, что продвижение противника вглубь региона не было допущено.

#в стране и мире #Приморский край #Курская область #ВСУ #Сергей Ефремов
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