На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения на подачу электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса по всей территории Украины. Решение вступит в силу с завтрашнего дня, 10 февраля.

Отмечается, что предприятия будут без света с 6.00 до 21.00.

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих атак», - говорится в сообщении компании.

Причем время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, добавили в «Укрэнерго».

В компании заверили, что отключения для бытовых потребителей не планируется.

Ранее сообщалось, что Украина вынуждена приступать к разбору собственных электростанций на запчасти и использовать их для ремонта других поврежденных элементов энергетической инфраструктуры в стране, писало The Wall Street Journal. Так, уцелевшие запчасти уже начали снимать с Кураховской ТЭС. По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более половины энергетической системы страны повреждено.