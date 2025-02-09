МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности

В компании заверили, что бытовых потребителей без электричества не оставят.
Ирина Егорова 2025-02-09 22:28:38
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press, Global Look Press

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что вводят ограничения на подачу электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса по всей территории Украины. Решение вступит в силу с завтрашнего дня, 10 февраля.

Отмечается, что предприятия будут без света с 6.00 до 21.00.

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих атак», - говорится в сообщении компании.

Причем время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, добавили в «Укрэнерго».

В компании заверили, что отключения для бытовых потребителей не планируется.

Ранее сообщалось, что Украина вынуждена приступать к разбору собственных электростанций на запчасти и использовать их для ремонта других поврежденных элементов энергетической инфраструктуры в стране, писало The Wall Street Journal. Так, уцелевшие запчасти уже начали снимать с Кураховской ТЭС. По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более половины энергетической системы страны повреждено.

#бизнес #Электричество #свет #Укрэнерго #предприятия #отключения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 