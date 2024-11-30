Украина запросила у пяти стран помощь с поставками электроэнергии

Из-за недостаточного объема электроэнергии Украина направила запросы о помощи пяти странам. Поставки электроэнергии Киев ожидает от Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт и мощностью 1165 МВт», — уточняется в сообщении.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за ударов по украинской энергетической системе 28 ноября, из-за которых была обесточена одна из двух линий питания атомной электростанции. В Министерстве энергетики Украины попросили жителей экономно и рационально потреблять электроэнергию.

По информации The Times, накануне зимы из страны может уехать до пяти миллионов украинцев из-за проблем с электричеством и отоплением. Западные чиновники опасаются наплыва беженцев.

Из-за отсутствия западной помощи и в связи со скорым наступлением морозов Украина разбирает собственные электростанции на запчасти, чтобы ремонтировать поврежденные элементы энергетической инфраструктуры в стране, ранее писало The Wall Street Journal.

В результате атак на Украине более половины энергетической системы страны повреждено или разрушено, отмечал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.