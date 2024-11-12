WSJ: Украина вынуждена разбирать на запчасти собственные электростанции

Украина вынуждена приступать к разбору собственных электростанций на запчасти и использовать их для ремонта других поврежденных элементов энергетической инфраструктуры в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за отсутствия западной помощь и в связи со скорым наступлением морозов.

Отмечается, что в рамках масштабной реорганизации, Киев руководствуется целью отремонтировать то, что возможно и в кратчайшие сроки.

Так, уцелевшие запчасти уже начали снимать с Кураховской ТЭС.

«На Кураховской ТЭС не осталось ничего, кроме котлов и других слишком громоздких и тяжелых для транспортировки элементов оборудования», - говорится в статье.

За счет этих деталей удалось восстановить некоторые станции в других частях Украины.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что более половины энергетической системы страны повреждено. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украина потеряла 9 гигаватт производственных энергомощностей - это половина необходимых объемов для зимы. Она призвала западных союзников оказать помощь Украине и, например, передать небольшие децентрализованные генераторы и постепенно нарастить экспорт электроэнергии на Украину.