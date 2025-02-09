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Небензя рассказал о работе с новым постпредом США при ООН

Он выразил надежду на то, что при новом руководстве американская делегация будет проявлять уважение к практике работы Совета и в целом ООН.
Ирина Егорова 2025-02-09 22:02:53
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com

Каких-либо «завышенных ожиданий» в отношении нового постпреда США при ООН у России нет, заявил постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, РФ готова профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями.

«В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения», -  сказал дипломат.

Небензя лишь выразил надежду на то, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совета и в целом ООН, передает РИА Новости.

На пост постоянного представителя США при ООН предложена кандидатура Элиз Стефаник. Она пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совете безопасности ООН. По ее словам, Стефаник будет выступать и отстаивать американские ценности и будет голосом, представляющим США в Совете Безопасности. 

В 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в ряды альянса и выступала за продолжение поставок военной помощи киевскому режиму. Однако после анонса о ее назначении на пост представителя при ООН поменяла взгляды на данный вопрос. Она заявила, что поддерживает политику президента Трампа «мир через силу» и будет следовать его примеру как главнокомандующего в вопросах по прекращению войны на Украине. 

#ООН #сша #работа #василий небензя #постпред США при ООН
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