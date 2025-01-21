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Кандидат в постпреды США при ООН пообещала бороться с правом вето РФ и Китая

Также ее тревожит наличие в Совете безопасности ООН членов, которые не разделяют интересы Вашингтона, но имеют при этом право вето.
Виктория Бокий 2025-01-21 22:09:44
© Фото: Ron Sachs, CNP for NY Post, Global Look Press

Кандидат в постпреды США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совете безопасности ООН. Делать она это будет в случае, если ее утвердят на должность постоянного представителя Штатов при ООН.

Помимо этого заявления, Стефаник также сказала, что ее тревожит наличие в Совбезе ООН членов, которые не разделяют интересы Вашингтона, имея при этом право вето.

Кандидат в постпреды США также подчеркнула, что этому «серьезному вызову» нужно противостоять. И, по словам Стефаник, она будет выступать и отстаивать американские ценности и будет голосом, представляющим США в Совете Безопасности.

#Китай #Россия #ООН #сша #Совет безопасности #Элиз Стефаник
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