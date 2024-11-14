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CNN: кандидат в постпреды США при ООН изменила свою позицию по Украине

Элиз Стефаник собирается полностью поддерживать Трампа «как главнокомандующего» по установлению «мира через силу».
Ирина Егорова 2024-11-14 12:20:06
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, Global Look Press

В вопросе завершения конфликта на Украине кандидат на должность постпреда США при ООН в новой администрации Трампа отстранилась от своей прежней позиции. Так, например, она сменила мнение по поводу вступления Украины в НАТО, сообщает CNN.

«Председатель Стефаник полностью поддерживает политику президента Трампа "мир через силу" и будет следовать его примеру как главнокомандующего в вопросах по прекращению войны на Украине», - передает телеканал.

В 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в ряды альянса и выступала за продолжение поставок военной помощи киевскому режиму. Однако после анонса о ее назначении на пост представителя при ООН поменяла взгляды на данный вопрос.

Избранный президент США Дональд Трамп уже занимается разработкой новой политики страны в отношении Украины и Израиля. Ожидается, что он значительно уменьшит военную поддержку Киева. Подобные опасения также усиливаются выбором Трампа кандидатур на высшие государственные должности.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа не изменит позицию Вашингтона по Украине, Соединенные Штаты захотят сохранить контроль над ситуацией в регионе.

#Украина #сша #Трамп #позиция #постпред оон
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