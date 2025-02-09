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Трамп приказал лишить Блинкена и Салливана допуска к секретной информации

После аннулирования допуска к секретной информации, некоторым сотрудникам бывшей администрации США будет запрещено даже входить в федеральные здания.
Виктория Бокий 2025-02-09 02:13:59
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

После лишения экс-президента США Джо Байдена доступа к секретным данным, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп перешел к своей новой цели – бывшему американскому госсекретарю Энтони Блинкену, допуск которого он тоже приказал аннулировать. Об этом сообщает газета The New York Post.

«Плохой парень. Отберите у него пропуск», — сказал Трамп о Блинкене.

Аннулирование доступа к секретной государственной информации означает также, что сотрудникам бывшей администрации Байдена будет запрещено даже входить в федеральные здания.

Кроме Блинкена, второй целью Трампа стал экс-советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Его тоже лишат доступа к секретным данным.

Ранее Дональд Трамп отозвал допуск Байдена к секретным данным. Причиной, по словам главы Белого дома, стала «плохая память» экс-президента Соединенных Штатов. Кроме того, нынешний лидер США считает, что у Байдена нет необходимости в доступе к секретным данным.

#Дональд Трамп #Джейк Салливан #Энтони Блинкен #допуск #секретные данные
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