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Трамп отозвал допуск Байдена к секретным данным из-за его «плохой памяти»

Дональд Трамп отметил, что у Байдена нет необходимости в секретных американских данных.
Виктория Бокий 2025-02-08 03:57:00
© Фото: Jim LoScalzo, Pool via CNP Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает допуск экс-главы Белого дома Джо Байдена к секретной информации. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Американский лидер отметил, что лишил Байдена доступа к секретным данным из-за его «плохой памяти».

«Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность — Джо, ты уволен», — написал Трамп.

Также нынешний глава Белого дома отметил, что у Байдена нет необходимости в доступе к конфиденциальным данным США.

Напомним, что во время своих выступлений бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден часто допускал ошибки и оговорки, а также забывал имена тех, к кому обращался.

 

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #доступ #секретные данные
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