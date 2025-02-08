Трамп отозвал допуск Байдена к секретным данным из-за его «плохой памяти»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает допуск экс-главы Белого дома Джо Байдена к секретной информации. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Американский лидер отметил, что лишил Байдена доступа к секретным данным из-за его «плохой памяти».

«Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность — Джо, ты уволен», — написал Трамп.

Также нынешний глава Белого дома отметил, что у Байдена нет необходимости в доступе к конфиденциальным данным США.

Напомним, что во время своих выступлений бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден часто допускал ошибки и оговорки, а также забывал имена тех, к кому обращался.