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У севшего на мель у Сахалина балкера поврежден отсек с соленой водой

Этот отсек нужен для придания устойчивости кораблю.
Сергей Лебедев 2025-02-09 16:18:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Севший на мель в Невельском районе Сахалинской области китайский сухогруз перевозил 1 000 тонн угля. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). В ведомстве отметили, что судно не занималось транспортировкой нефтепродуктов, в том числен мазута.

«Разлива топлива или других загрязнений технического характера в районе балкера не обнаружено», - говорится в официальном сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что на балкере был поврежден отсек для соленой воды. Он необходим для придания устойчивости. После улучшения погоды водолазы обследуют подводную часть судна.

Напомним, ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что китайский сухогруз не представляет угрозы для экологии. По его словам, риск утечки топлива минимален.

Между тем местные власти ввели режим ЧС муниципального характера в Невельском районе, а СК РФ инициировал доследственную проверку.

#сахалинская область #танкер #судно #росморречфлот #агентство #балкер
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