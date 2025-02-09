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В Невельском районе Сахалина ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна

Судно загружено углем, мазутом и моторным маслом, к нему нельзя подойти из-за сильного шторма.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 11:56:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за севшего на мель вблизи порта китайского балкера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Ведомство направило 16 специалистов и 7 единиц техники для мониторинга береговой линии.

В распоряжении «Звезды» также имеются кадры корабля с высоты птичьего полета. Сейчас в регионе наблюдается сильный шторм, который ориентировочно утихнет завтра днем. Из-за этого водолазы и плавсредства не могут подойти к кораблю.

На кадрах видны бушующие волны вокруг, шторм и мощный ветер.

«Сейчас главная задача — исключить экологические риски. Все необходимые меры уже принимаются», - уточняется в сообщении губернатора области Валерия Лимаренко.

Напомним, накануне в районе морского порта Невельск на мель село грузовое судно, когда пыталось сойти с якоря во время ухудшения погодных условий. Сейчас перед специалистами и властями стоит задача не допустить экологической катастрофы и разлива топлива.

#сахалинская область #происшествие #Валерий Лимаренко #сахалин #грузовое судно #режим ЧС
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