Эксперт: некоторые китайские авто отреагировали на высокое давление

Из-за аномально высокого атмосферного давления, которое установилось в последние дни, на некоторых моделях китайских авто появлялась ошибка на экране приборной панели - загоралась лампочка «прогрев двигателя». Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Просто появлялась ошибка на экране приборной панели. Но когда давление погодное атмосферное нормализовалось - проблема ушла», - добавил он.

Речь идет о некорректной работе датчика давления турбины, что приводит к загоранию индикатора «Check Engine». Автовладельцы массово обращались с данной жалобой в дилерские сервисы с просьбой решить проблему по гарантии.

При этом, на работоспособности автомобиля, на электрике машины это никак не сказывалось, добавил эксперт.

Аналогичная ошибка была и на самолетах Sukhoi Superjet - там один датчик показывал неправильные данные, из-за этого данные самолеты прекратили вылеты на несколько часов. В петербургском аэропорту Пулково были отменены 17 рейсов из-за аномально высокого атмосферного давления.

В Москве и Санкт-Петербурге 7 и 8 февраля установилось рекордно высокое атмосферное давление. Такую же ситуацию прогнозируют и на следующей неделе. Подобное явление природы связывают с антициклоном.