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Эксперт: некоторые китайские авто отреагировали на высокое давление

Когда атмосферное давление нормализовалось - проблема ушла, уточнил эксперт.
Ирина Егорова 2025-02-09 16:03:34
© Фото: Lino Mirgeler dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Из-за аномально высокого атмосферного давления, которое установилось в последние дни, на некоторых моделях китайских авто появлялась ошибка на экране приборной панели - загоралась лампочка «прогрев двигателя». Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Просто появлялась ошибка на экране приборной панели. Но когда давление погодное атмосферное нормализовалось - проблема ушла», - добавил он.

Речь идет о некорректной работе датчика давления турбины, что приводит к загоранию индикатора «Check Engine». Автовладельцы массово обращались с данной жалобой в дилерские сервисы с просьбой решить проблему по гарантии.

При этом, на работоспособности автомобиля, на электрике машины это никак не сказывалось, добавил эксперт.

Аналогичная ошибка была и на самолетах Sukhoi Superjet - там один датчик показывал неправильные данные, из-за этого данные самолеты прекратили вылеты на несколько часов. В петербургском аэропорту Пулково были отменены 17 рейсов из-за аномально высокого атмосферного давления. 

В Москве и Санкт-Петербурге 7 и 8 февраля установилось рекордно высокое атмосферное давление. Такую же ситуацию прогнозируют и на следующей неделе. Подобное явление природы связывают с антициклоном.

#автоэксперт #наш эксклюзив #атмосфера #датчик #ошибка #электрика #приборная панель #высокое давление #лампочка #китайские авто
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