Метеочувствительным дали советы при высоком атмосферном давлении

В условиях высокого атмосферного давления следует проявлять активность и больше двигаться, а также постараться высыпаться, пить больше воды и избегать употребления алкоголя, рассказала в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Заниматься спортом, в моменте. Активно ходить в этот день... Двигательная активность помогает. Понятно, что не надо кросс бежать, пошли погуляли, сделали легкую пробежку. Если есть снег, то вышли на лыжах, погуляли с собакой», - сказала она.

Алкоголь расширяет сосуды, поэтому также нежелателен при высоком давлении, пояснила специалист. Она также посоветовала делать гимнастику, особенно уделять внимание области шеи и головы.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Москве прогнозировали пик высокого атмосферного давления, близкого к рекордному. Ожидается, что высокие значения давления сохранятся и на следующей неделе.

Подобная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге, где из-за аномального давления пришлось отменить 17 рейсов в аэропорту Пулково. Подобное явление природы связывают с антициклоном.