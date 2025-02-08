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Метеочувствительным дали советы при высоком атмосферном давлении

В некоторых регионах России фиксируют аномально высокое атмосферное давление, в Москве его пик придется на субботу, 8 февраля.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 09:30:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В условиях высокого атмосферного давления следует проявлять активность и больше двигаться, а также постараться высыпаться, пить больше воды и избегать употребления алкоголя, рассказала в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Заниматься спортом, в моменте. Активно ходить в этот день... Двигательная активность помогает. Понятно, что не надо кросс бежать, пошли погуляли, сделали легкую пробежку. Если есть снег, то вышли на лыжах, погуляли с собакой», - сказала она.

Алкоголь расширяет сосуды, поэтому также нежелателен при высоком давлении, пояснила специалист. Она также посоветовала делать гимнастику, особенно уделять внимание области шеи и головы.

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Москве прогнозировали пик высокого атмосферного давления, близкого к рекордному. Ожидается, что высокие значения давления сохранятся и на следующей неделе.

Подобная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге, где из-за аномального давления пришлось отменить 17 рейсов в аэропорту Пулково. Подобное явление природы связывают с антициклоном.

#Погода #наш эксклюзив #атмосферное давление #врач-терапевт #метеочувствительные #высокое давление
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