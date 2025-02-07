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В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления

Нормализация погодных условий ожидается вечером 8 февраля.
Виктория Бокий 2025-02-07 23:22:21
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково отменили 17 рейсов из-за аномально высокого атмосферного давления. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Пулково информирует о том, что ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полетов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», - говорится в сообщении.

По прогнозам, нормализация погодных условий ожидается вечером 8 февраля.

За это время часть рейсов объединят, а пассажиров отправят на самолетах большей вместительности.

#Санкт-Петербург #Погода #атмосферное давление #пулково #отмена рейсов #аэропорт пулково
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