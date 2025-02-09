На Сахалине оценили экологические риски после аварии на балкере

Китайский сухогруз, севший на мель в Невельском районе Сахалинской области, не представляет угрозы для экологии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Лимаренко. Риски утечки топлива и других нефтепродуктов минимальны, подчеркнул он в беседе со «Звездой».

«Согласно чертежам парохода, у него топливные баки подвесного типа. Они находятся под верхней палубой, значит они пятью-семью метрами выше, чем нижняя часть парохода. Даже если у судна есть повреждения, то это повреждения балластных танков, где находится только вода», - рассказал Лимаренко.

Несмотря на это, представителям российских профильных служб и ведомств, включая сотрудников МЧС, необходимо попасть на борт аварийного балкера. Нужно убедиться в герметичности танков и выяснить причины инцидента.

«Сегодня на борт никто не поднимался, планируем это на завтра. Сейчас высота волны около трех метров, сильный ветер, штормовая погода. Завтра с МЧС поднимутся на борт, сейчас это обсуждается с капитаном судна. Возможно используем вертолет», - добавил губернатор Сахалинской области.

Напомним, китайский сухогруз сел на мель в районе порта. Подойти к судну мешает волна, поэтому специалисты обследуют береговую линию. Как только погода успокоится, водолазы смогут обследовать подводную часть судна.