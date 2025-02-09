МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Сахалине оценили экологические риски после аварии на балкере

Завтра на борт аварийного сухогруза поднимутся спасатели МЧС России и обследуют баки судна на предмет возможных утечек.
Ян Брацкий 2025-02-09 13:42:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Китайский сухогруз, севший на мель в Невельском районе Сахалинской области, не представляет угрозы для экологии. Об этом сообщил губернатор региона Василий Лимаренко. Риски утечки топлива и других нефтепродуктов минимальны, подчеркнул он в беседе со «Звездой».

«Согласно чертежам парохода, у него топливные баки подвесного типа. Они находятся под верхней палубой, значит они пятью-семью метрами выше, чем нижняя часть парохода. Даже если у судна есть повреждения, то это повреждения балластных танков, где находится только вода», - рассказал Лимаренко.

Несмотря на это, представителям российских профильных служб и ведомств, включая сотрудников МЧС, необходимо попасть на борт аварийного балкера. Нужно убедиться в герметичности танков и выяснить причины инцидента.

«Сегодня на борт никто не поднимался, планируем это на завтра. Сейчас высота волны около трех метров, сильный ветер, штормовая погода. Завтра с МЧС поднимутся на борт, сейчас это обсуждается с капитаном судна. Возможно используем вертолет», - добавил губернатор Сахалинской области.

Напомним, китайский сухогруз сел на мель в районе порта. Подойти к судну мешает волна, поэтому специалисты обследуют береговую линию. Как только погода успокоится, водолазы смогут обследовать подводную часть судна.

#сахалин #наш эксклюзив #сухогруз #мазут #Лимаренко #балкер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 