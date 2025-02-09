Постпред Гатилов: дипломатов США не видно и не слышно на заседаниях ООН

Американские дипломаты стали проявлять меньше активности в мероприятиях органов ООН, они не вступают в полемику, как раньше, что не характерно для делегатов из США, отметил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Высокопоставленный дипломат связал подобные изменения в поведении американцев с приходом к власти в стране Дональда Трампа. По его словам, выглядит так, будто они еще «не получили соответствующих инструкций от Белого дома, как себя вести».

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации... Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», - пояснил Гатилов в интервью ТАСС.

Если ранее российская и американские делегации вступали в дискуссии по разным вопросам, сейчас «их не видно и не слышно».

Напомним, после вступления в должность президента США Трамп приступил к изменениям в американской внешней политике, в том числе по линии ООН. В частности, на этой неделе Вашингтон вышел из Совета ООН по правам человека и БАПОР. Также страна пересмотрит свое членство в ЮНЕСКО, а ранее Трамп принял решение о выходе из ВОЗ.