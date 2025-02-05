Белый дом: США пересмотрят свое членство в ЮНЕСКО

Соединенные Штаты проведут пересмотр своего членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующее постановление выпустил американский президент Дональд Трамп.

Отмечается, что на процедуру отведено 90 дней. В ходе нее проанализируют, поддерживает ли организация интересы США, а также наличие антисемитских или антиизраильских настроений внутри ЮНЕСКО.

«Некоторые агентства и органы ООН... действуют вопреки интересам Соединенных Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм», - сказано в официальном заявлении.

Напомним, Дональда Трамп также подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. Позже аналогично поступил и Израиль.

В Вашингтоне и Тель-Авиве обвинили правозащитный орган в пропаганде антисемитизма.