После пожара на Электрозаводе за медпомощью обратились 16 человек

После пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве за медицинской помощью обратились 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

По данным медицинских учреждений, пятерым госпитализированным поставили диагноз – отравление продуктами горения.

Ранее сообщалось, что пожар на Электрозаводе полностью ликвидировали. Этому возгоранию присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных.

В разговоре со «Звездой» актер квеста, находившийся во время пожара в здании, рассказал, как он эвакуировал людей.