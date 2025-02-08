Пожар в здании Электрозавода в Москве полностью ликвидировали

Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По последним данным, пять человек госпитализировали, их здоровью ничего не угрожает.

Сегодня вечером в Москве на Электрозаводской улице огонь охватил административное здание, в котором в это время находились люди.

Один из эвакуированных рассказал «Звезде», что люди, находившиеся внутри здания во время пожара, выламывали двери, чтобы спастись.

По уточненной информации, спасенных 80 человек, а эвакуированных - 120. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных.