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Пожар в здании Электрозавода в Москве полностью ликвидировали

Пятерых человек госпитализировали, их здоровью ничего не угрожает.
Виктория Бокий 2025-02-08 23:23:34
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По последним данным, пять человек госпитализировали, их здоровью ничего не угрожает.

Сегодня вечером в Москве на Электрозаводской улице огонь охватил административное здание, в котором в это время находились люди.

Один из эвакуированных рассказал «Звезде», что люди, находившиеся внутри здания во время пожара, выламывали двери, чтобы спастись.

По уточненной информации, спасенных 80 человек, а эвакуированных - 120. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных.

#Москва #пожар #огонь #МЧС России #электрозавод
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