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Актер квеста рассказал, как эвакуировал людей с горящего Электрозавода

По последним данным, площадь возгорания в здании Электрозавода увеличилась до 800 «квадартов».
Ирина Егорова 2025-02-08 20:24:04
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Когда начался пожар в здании Электрозавода, то отключился свет, пришлось раздавать фонари, чтобы вывести людей. Об этом «Звезде» рассказал актер одного из квестов Любомир. Мужчина не помнит, сработала ли сигнализация после начала задымления, в тот момент он думал только о спасении людей.

«Вывели своих подопечных, потом входили в каждую дверь, кто-то даже не знал о пожаре, и просили их спокойно и без паники покинуть здание», - отметил Любомир.

Оказавшись на улице, он через квестовые рабочие чаты начал получать сообщения от коллег, которые остались в здании. Информацию Любомир передавал экстренным службам, и, сотрудники МЧС, ориентируясь на номера кабинетов, спасли людей.

По последним данным, площадь возгорания в здании Электрозавода увеличилась до 800 «квадартов». Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание или перегруз сети. Пожарным пока не удалось справиться с огнем, тушение продолжается.

По информации МЧС, спасены около 80 человек и эвакуированы 120. По факту пожара возбуждено уголовное дело, по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности.

#Москва #пожар #МЧС РФ #эвакуация #Тушение #наш эксклюзив #квест #электрозавод
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