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Вильфанд спрогнозировал «симпатичную» солнечную погоду в Москве

В ближайшие дни в столице будет устойчивая морозная погода, днем температура будет равна -6, ночью может опуститься до 10-12 градусов ниже нуля.
Елизавета Кондрикова 2025-02-07 08:49:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Над Москвой устанавливается мощный антициклон с приближающимся к рекордному высоким давлением, в ближайшие дни прогнозируется «симпатичная» дневная погода на уровне 6 градусов со знаком минус, рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Давление будет повыше, в субботу - 775 мм, это очень высокое давление. Пик его придется на субботу. До середины следующей недели будет высокое давление, выше нормы», - предупредил метеоролог.

Отмечается, что эту неделю москвичей днем будет радовать солнечная и «умеренно морозная» погода. Загадывать же, когда морозы уйдут, еще рано, так как они только пришли в столицу, добавил Вильфанд.

«В ночь на воскресенье до -10. А потом не исключена вероятность, что ночью будет -12. Дневные же будут вполне симпатичные, до -6 градусов, будет солнечная погода. Снега не будет», - рассказал специалист.

Напомним, в первые дни февраля в столицу пришел снегопад, стихия в том числе замела аэропорт Шереметьево, однако снег не повлиял на работу воздушной гавани.

#Москва #Погода #зима #Роман Вильфанд #мороз #наш эксклюзив #февраль
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