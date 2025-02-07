Вильфанд спрогнозировал «симпатичную» солнечную погоду в Москве

Над Москвой устанавливается мощный антициклон с приближающимся к рекордному высоким давлением, в ближайшие дни прогнозируется «симпатичная» дневная погода на уровне 6 градусов со знаком минус, рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Давление будет повыше, в субботу - 775 мм, это очень высокое давление. Пик его придется на субботу. До середины следующей недели будет высокое давление, выше нормы», - предупредил метеоролог.

Отмечается, что эту неделю москвичей днем будет радовать солнечная и «умеренно морозная» погода. Загадывать же, когда морозы уйдут, еще рано, так как они только пришли в столицу, добавил Вильфанд.

«В ночь на воскресенье до -10. А потом не исключена вероятность, что ночью будет -12. Дневные же будут вполне симпатичные, до -6 градусов, будет солнечная погода. Снега не будет», - рассказал специалист.

Напомним, в первые дни февраля в столицу пришел снегопад, стихия в том числе замела аэропорт Шереметьево, однако снег не повлиял на работу воздушной гавани.