TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца

Причиной смерти известного американского режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти кинорежиссера.

В качестве существенного фактора названо обезвоживание, отмечает 360.ru. Ранее Линчу также диагностировали эмфизему легких.

«В ноябре режиссер признался, что не может даже ходить без кислорода... заявив, что курение стало неотъемлемой частью его жизни с тех пор, как он начал курить в возрасте 8 лет», - говорится в публикации.

О смерти кинорежиссера стало известно 16 января после сообщения родных в соцсетях. Линчу было 78 лет. Согласно свидетельству, кинодеятель был кремирован, а его останки захоронили на кладбище в Голливуде.