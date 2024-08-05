Режиссеру Дэвиду Линчу диагностировали эмфизему легких

Врачи диагностировали эмфизему легких у американского кинематографиста и режиссера Дэвида Линча. Об этом он рассказал в интервью журналу Sight and Sound. По его словам, он теперь не может выходить из дома.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет»‎, - сказал режиссер.

Дэвид Линч признался, что эмфизема у него появилась из-за долгого курения. Теперь ему опасно заразиться даже простудой. По словам режиссера, если он и будет работать, то только удаленно.

Кинематографист известен по своим проектам, в которых присутствуют элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ - «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и другие.