Умер американский кинорежиссер Дэвид Линч

Умер известный американский кинорежиссер Дэвид Линч. Об этом сообщил еженедельник Variety.

Как сообщает издание, о кончине сценариста сообщили его родные в соцсетях.

«В мире образовалась большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, "следите за пончиком, а не за дыркой"», - цитирует еженедельник сообщение.

Также отмечается, что еще в 2024 году Линч сообщал, что у него диагностировали эмфизему, вызванную курением. Из-за этого он, вероятно, больше не сможет заниматься режиссурой.

Напомним, что кинорежиссер известен благодаря своей работе в том числе над телесериалом «Твин Пикс» кинолентами «Синий бархат», «Затерянное шоссе» и «Малхолланд Драйв».