Шольц: ЕК отреагирует на пошлины США в течение нескольких часов

Еврокомиссия готова ответить в течение несколько часов в случае решения президента СШ Дональда Трампа ввести пошли в отношении Евросоюза, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил надежду, что до этого не дойдет.

«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что тарифы никому не выгодны», - сказал Шольц в интервью RND.

Политик добавил, что для мировой экономики лучше уменьшение торговых барьеров, а не увеличение, комментируя шансы возникновения торговой войны между США и Евросоюзом. Отдельно Шольц призвал страны ЕС «держаться вместе».

Ранее в Европе отмечали, что блок готов ответить соразмерно на любые шаги Трампа. Речь идет об ультиматуме американского президента касательно европейских закупок нефти и газа у Вашингтона. Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, если Евросоюз не нарастит импорт топлива.