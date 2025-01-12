Датский депутат заявил, что стране понадобится защита России от США

В случае эскалации ситуации с Гренландией и проявления агрессии со стороны США Дания может обратиться за помощью к России, заявил датский депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге. По его словам, Копенгаген будет вынужден пойти на такие «крайние меры» в напряженной ситуации, цитирует его Life.

«Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — говорилось в его сообщении.

При этом неизвестно, и сам депутат этого не уточнил, как именно РФ должна остановить потенциальную аннексию Гренландии Вашингтоном. Уточняется, что спустя несколько часов датский депутат удалил свой пост в социальной сети.

Напомним, в декабре 2024 года Дональд Трамп продемонстрировал свои притязания на покупку острова, назвав ее «абсолютной необходимостью». Он заявил, что после своей инаугурации займется присоединением острова к США, чтобы сделать его 51-м штатом. По его словам, это обеспечит национальную безопасность страны, а также ослабит позиции России и Китая.

На фоне заявлений Трампа власти Дании возмутились позицией американского политика и увеличили расходы на оборону. При этом 90% датчан выступили против передачи Гренландии США. В МИД Гренландии заявили, что власти страны с нетерпением ждут разговора с администрацией Трампа по поводу двустороннего сотрудничества.