МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Датский депутат заявил, что стране понадобится защита России от США

При этом неизвестно, и сам депутат этого не уточнил, как именно РФ должна остановить потенциальную аннексию Гренландии Вашингтоном.
Ирина Егорова 2025-01-12 01:30:15
© Фото: Sergio Pitamitz, Danita Delimont, GlobalLookPress

В случае эскалации ситуации с Гренландией и проявления агрессии со стороны США Дания может обратиться за помощью к России, заявил датский депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге. По его словам, Копенгаген будет вынужден пойти на такие «крайние меры» в напряженной ситуации, цитирует его Life.

«Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США. Для России это так же невыгодно, как и для нас», — говорилось в его сообщении.

При этом неизвестно, и сам депутат этого не уточнил, как именно РФ должна остановить потенциальную аннексию Гренландии Вашингтоном. Уточняется, что спустя несколько часов датский депутат удалил свой пост в социальной сети.

Напомним, в декабре 2024 года Дональд Трамп продемонстрировал свои притязания на покупку острова, назвав ее «абсолютной необходимостью». Он заявил, что после своей инаугурации займется присоединением острова к США, чтобы сделать его 51-м штатом. По его словам, это обеспечит национальную безопасность страны, а также ослабит позиции России и Китая. 

На фоне заявлений Трампа власти Дании возмутились позицией американского политика и увеличили расходы на оборону. При этом 90% датчан выступили против передачи Гренландии США. В МИД Гренландии заявили, что власти страны с нетерпением ждут разговора с администрацией Трампа по поводу двустороннего сотрудничества.

 

#Россия #в стране и мире #сша #Гренландия #эскалация #Дания #помощь #Депутат #остров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 