МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Швеции хотят ужесточить законы об оружии после стрельбы в школе Эребру

Также власти Швеции ограничат доступ и к полуавтоматическому оружию.
Виктория Бокий 2025-02-08 04:40:14
© Фото: Anders Wiklund, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство Швеции планирует ужесточить законы об оружии после страшнейшей в истории страны стрельбы в школе Эребру. Об этом сообщает The Guardian.

В правительстве страны заявили, что в планы по ужесточению закона также входит ограничение доступа к полуавтоматическому оружию.

Напомним, 4 февраля в школе шведского города Эребру произошла стрельба, в результате которой 10 человек погибли, в том числе и сам стрелок. По словам директора учебного заведения, в момент стрельбы только часть людей успела покинуть здание, оставшиеся были взаперти внутри школы.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал произошедшую стрельбу самой страшной в истории страны.

#оружие #стрельба #Швеция #Эребру #ужесточение закона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 