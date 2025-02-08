В Швеции хотят ужесточить законы об оружии после стрельбы в школе Эребру

Правительство Швеции планирует ужесточить законы об оружии после страшнейшей в истории страны стрельбы в школе Эребру. Об этом сообщает The Guardian.

В правительстве страны заявили, что в планы по ужесточению закона также входит ограничение доступа к полуавтоматическому оружию.

Напомним, 4 февраля в школе шведского города Эребру произошла стрельба, в результате которой 10 человек погибли, в том числе и сам стрелок. По словам директора учебного заведения, в момент стрельбы только часть людей успела покинуть здание, оставшиеся были взаперти внутри школы.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал произошедшую стрельбу самой страшной в истории страны.