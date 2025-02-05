Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе города Эребру самой страшной в истории страны.

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», - сказал он журналистам.

Сегодня в шведской школе произошла стрельба. По словам директора учебного заведения, часть людей успела покинуть здание, оставшиеся были взаперти внутри школы.

По информации шведских правоохранителей, погибло около 10 человек. В числе жертв и сам стрелок, который, предположительно, покончил с собой.