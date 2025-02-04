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В шведской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

Силовики завели дело по статьям о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия. 
Ирина Егорова 2025-02-04 17:12:46
© Фото: Kicki Nilsson, Keystone Press Agency, Global Look Press

В шведской школе в городе Эребру произошла стрельба, пострадали не менее пяти человек, сообщает местная полиция. О состоянии раненых информации пока нет. Уточняется, что пострадавших среди силовиков нет.

По словам директора учебного заведения, часть людей успели покинуть здание, некоторые остались взаперти внутри школы.

На месте перестрелки дежурят сотрудники полиции, скорая помощь. Жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.

Местная полиция завела дело по статьям о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия.

#в стране и мире #стрельба #школа #Швеция #полиция #ранение #пострадавшие #перестрелка
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