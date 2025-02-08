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Люди на Электрозаводе выламывали двери, чтобы спастись из огня

По последним данным, сотрудникам МЧС удалось спасти 80 человек, еще 120 эвакуировались.
Ирина Егорова 2025-02-08 19:07:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В скейт-парке в здании Электрозавода на момент пожара было около 60 человек, приходилось самим ломать двери и выбираться, рассказал «Звезде» один из эвакуированных.

«Видел дым. Начали ломать двери, сами делали себе выход. Это заняло у нас минут 20», - добавил Федор.

Мужчина и его друзья смогли проложить путь для эвакуации сначала в подсобное помещение, а после на улицу. Сперва выпустили детей, потом эвакуировались сами, уточнил он. У многих, по его словам, была паника.

По последним данным, сотрудникам МЧС удалось спасти 80 человек, еще 120 эвакуировались. Внутри могут еще находиться люди. Тушение пожара продолжается - возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти. На месте происшествия работает более 60 пожарных и 16 единиц техники, в том числе подъемники.

На данный момент известно о трех госпитализированных с отравлением продуктами горения, сообщает столичный дездрав. СК начал проверку по факту случившегося. Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара.

#Москва #пожар #эвакуация #наш эксклюзив
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