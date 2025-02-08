На востоке Москвы загорелось здание, внутри находятся люди

На востоке Москвы на Электрозаводской улице загорелось административное задние. Сотрудники МЧС тушат пожар. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти, сообщает РИА Новости. На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

«Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Baza, в здании могут быть заблокировано до 40 человек, по меньшей мере 10 детей пострадали от угарного газа. Люди массово звонят в МЧС и просят о помощи.