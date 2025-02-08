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Пожар на Электрозаводе в Москве локализован на 300 квадратных метрах

Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуированы 120. Тушение пожара продолжается.
Ирина Егорова 2025-02-08 21:04:02
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В МЧС сообщили, что пожар на Электрозаводе в Москве локализован на 300 квадратных метрах. В помещениях - студиях и мастерских - административного пятиэтажного здания на востоке Москвы - бывшего Электрозавода, людей не осталось, всех удалось эвакуировать, передает РИА Новости.

По последней информации, огонь охватил площадь в 800 «квадратов». Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

Сотрудники МЧС спасли около 80 человек и эвакуированы 120. Некоторым людям приходилось спасаться самостоятельно, кто-то выбивал двери, кто-то держался у пожарных лестниц. По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Очевидцы ранее сообщали, что в момент начала пожара в здании пропал свет.

СК начал проверку по факту случившегося. Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара.

 

#Москва #пожар #МЧС РФ #огонь #эвакуация
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