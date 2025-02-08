Площадь пожара на Электрозаводе увеличилась до 800 квадратных метров

Площадь пожара на Электрозаводе в Москве увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пять человек. В данный момент им оказывается медицинская помощь.

Напомним, возгорание произошло сегодня около половины шестого вечера. Его очаг мог находиться в мастерской на втором этаже.

Ранее появились кадры эвакуации людей из здания. На видео видно, что дым заполонил помещения Электрозавода.

Сейчас с огнем борются более 60 пожарных Они задействовали 16 единиц техники.