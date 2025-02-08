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В РКН назвали основные ошибки блогеров при регистрации страниц

На данный момент в РКН поступило более 180 тысяч заявок, однако 30% из них были отклонены и не попали в Перечень службы.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 14:30:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

К данному моменту Роскомнадзор отклонил 30% заявлений (более 54 тыс.) от владельцев страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей. Основной ошибкой стала невнимательность блогеров, в частности, некорректное написание атрибутов аккаунтов, сообщили «Звезде» в пресс-службе Роскомнадзора.

Так, чтобы быть добавленным в Перечень, необходимо обратить внимание и указать верную ссылку на страницу, правильно ввести название страницы и соцсети, к которой принадлежит страница, указали в службе. Отмечается, что владельцы страниц также забывают разместить номер заявления, который получили в момент подачи, что также является необходимым шагом.

Всего было подано 181 тысяча заявлений, из них служба одобрила около 100 тысяч, уточнили в пресс-службе.

Напомним, подобная мера по регистрации аккаунтов с подписчиками более 10 тысяч человек была введена летом 2024 года по указу президента России Владимира Путина, заявку можно оформить на «Госуслугах». Если же не зарегистрировать страницу в перечне РКН, деятельность блогера будет ограничена.

#роскомнадзор #регистрация #наш эксклюзив #соцсети #блогеры #аккаунты
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