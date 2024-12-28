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В РКН поступило 135 тыс. заявок от каналов с аудиторией более 10 тыс.

Сейчас санкции в виде административной ответственности за неисполнение требований закона не предусмотрены.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 03:38:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Роскомнадзор поступило более 135 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, чья аудитория свыше 10 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 135 тыс. заявлений о включении персональных страниц в Перечень», — следует из сообщения.

На данный момент почти 50 тысяч страниц внесено в Перечень Роскомнадзора. Отклонено более 30 тысяч заявок. Ранее сообщалось. что для пользователей, не зарегистрированных в перечне РКН, вводятся ограничения: на публикацию рекламы российскими рекламодателями, на репост другими пользователями их сообщений, на распространение информации о способах финансирования канала и его владельца.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится требование для блогеров. После на портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно зарегистрировать канал или страницу, если у них более 10 тысяч подписчиков.

#роскомнадзор #блогер #госуслуги #РКН #канал #перечень ркн
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