В РКН поступило 135 тыс. заявок от каналов с аудиторией более 10 тыс.

В Роскомнадзор поступило более 135 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, чья аудитория свыше 10 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 135 тыс. заявлений о включении персональных страниц в Перечень», — следует из сообщения.

На данный момент почти 50 тысяч страниц внесено в Перечень Роскомнадзора. Отклонено более 30 тысяч заявок. Ранее сообщалось. что для пользователей, не зарегистрированных в перечне РКН, вводятся ограничения: на публикацию рекламы российскими рекламодателями, на репост другими пользователями их сообщений, на распространение информации о способах финансирования канала и его владельца.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится требование для блогеров. После на портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно зарегистрировать канал или страницу, если у них более 10 тысяч подписчиков.