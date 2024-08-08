Блогеров с более 10 000 подписчиков обязали информировать РКН о себе

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится требование для блогеров.

Те владельцы каналов в социальных сетях и мессенджерах, у которых больше 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять о себе данные в Роскомнадзор (РКН). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов РФ.

Уточняется, что закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Для пользователей, не зарегистрированных в перечне РКН, вводятся ограничения: на публикацию рекламы российскими рекламодателями, на репост другими пользователями их сообщений, на распространение информации о способах финансирования канала и его владельца.

Соответствующий закон был принят Госдумой 30 июля. Также были приняты и сегодня подписаны президентом России законы о запрете треш-стримов и ограничении числа сим-карт для одного абонента.