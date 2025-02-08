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Врач предупредила об опасности авитаминоза после зимы

Перед дополнительным приемом любых витаминов врач-диетолог рекомендовала обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы.
Ян Брацкий 2025-02-08 14:07:09
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, как избавиться от симптомов и последствий авитаминоза. Это достаточно тяжелая форма недостатка тех или иных витаминов при длительном дефиците, либо при нарушении их усвоения.

«Мы часто сталкиваемся с такими состояниями. Они характеризуются сухостью кожи, сонливостью, упадком сил», - рассказала Писарева в беседе со «Звездой».

Самым распространенным в это время года является недостаток витамина D. Солнца в средней полосе недостаточно, поэтому необходимо принимать егодополнительно.

«Я рекомендую прийти на прием к специалисту и сдать анализы. Если есть симптомы авитаминоза, то буден необходим прием комплекса витаминов», - уточнила врач-диетолог.

Кроме того, важно наладить правильный рацион. В нем обязательно должны присутствовать яйца, орехи, морская рыба и растительные масла. Для поддержания микрофлоры специалист рекомендовала ферментированные продукты, такие как квашенная капуста.

Однако при приеме витаминов следует помнить, что их переизбыток также опасен для организма. Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что чрезмерное увлечение жирорастворимыми витаминами грозит задержкой вывода из организма отдельных элементов. Наиболее опасной является передозировка как раз витамина D - это проявляется в виде задержки кальция в организме.

#здоровье #Диета #авитаминоз #диетолог #наш эксклюзив
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