Врач Болибок рассказал, как избежать дефицита витаминов

Состояние гиповитаминоза, то есть нехватка определенных витаминов и минеральных веществ, может болезненно сказаться на самочувствии человека, особенно весной. Об этом «Звезде» заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если какого-либо витамина становится меньше, то он начинает ограничивать соответствующий обмен веществ. Нехватка витамина С, например, приводит к избыточной кровоточивости, нарушению роста скелета, общей вялости, и люди чаще простывают», - рассказал Болибок.

Аналогичным образом на организм действует нехватка витаминов другой группы. Например, витамин А. С его нехваткой связаны нарушения зрения и состояния кожи. Также этот витамин необходим для здорового роста ребенка, отметил врач.

«Основной признак нехватки витаминов - это нарушение обмена веществ, и самый распространенный симптом - снижение физической и умственной работоспособности. Сонливость, тяжело вставать по утрам и работать. Человек себя чувствует как тряпка. У нас специально в аптеках есть поливитаминные формулы. Чаще всего поливитамины комбинируют с микроэлементами. Сейчас самое время принимать витамины, чтобы чувствовать себя бодрым и веселым», - подсказал эксперт.

Однако при приеме витаминов следует помнить, что их переизбыток также опасен для организма. Диетолог Михаил Гинзбург накануне предупредил, что чрезмерное увлечение жирорастворимыми витаминами грозит задержкой вывода из организма отдельных элементов. Наиболее опасной является передозировка витамина D - это проявляется в виде задержки кальция в организме. В результате организм использует его там, «где не надо».