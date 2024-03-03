Врач Гинзбург рассказал о смертельной опасности передозировки витаминами

Чрезмерное употребление жирорастворимых витаминов приводит к опасным передозировкам намного чаще, чем употребление водорастворимых препаратов. Об этом рассказал диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью «Звезде».

Диетолог объяснил, что передозировка жирорастворимыми витаминами грозит намного чаще из-за проблем с выводом лишних элементов из организма. Всасываясь вместе с жиром, лишние витамины не могут быть выведены почками, как это происходит водорастворимыми.

«Считается, что токсические дозы водорастворимых витаминов, из той же группы B, достичь очень трудно. А вот с жирорастворимыми токсичность очень проявляется: это витамины A, E, D, и, возможно, K, но передозировку им очень сложно достичь», - рассказал Гинзбург.

Наиболее опасной является передозировка витамином D: в первую очередь вред проявляется в виде задержки кальция в организме. Из-за этого организм, пытаясь распределить кальций, использует его «где не надо».

«Он лезет в почки, лезет в стенки сосудов, что может привести к бурному развитию атеросклероза и даже приводит к летальному исходу. Сейчас витамин D предлагается принимать в поддерживающей дозе вместе с витамином K2: с ним он перераспределяет кальций в кости и выводит из стенок сосудов», - отметил врач.

Ранее в Великобритании скончался мужчина, злоупотреблявший витамином D. Отмечается, что в результате избытка витамина D и кальция, у погибшего развились печеночная и сердечная недостаточность, которые и привели к летальному исходу.