Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран. Работа должна быть проведена совместно с МВД и ФСБ России.

Российский лидер также затронул необходимость идентификации телефонных номеров, принадлежащих органам публичной власти. Речь идет об отображении соответствующих сведений в телефонах пользователей.

Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля и сформированы по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Изученные меры должны быть представлены к началу лета текущего года, говорится в заявлении.

Напомним, в конце прошлого года участились случаи телефонного мошенничества с Украины. Ущерб оценивается в 150-250 миллионов рублей, которые были похищены и уведены на Украину. Подобные мошеннические звонки совершаются из украинских колл-центров.