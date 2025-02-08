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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Работа в этой области должна быть проведена правительством России совместно с МВД и ФСБ России.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 11:55:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран. Работа должна быть проведена совместно с МВД и ФСБ России.

Российский лидер также затронул необходимость идентификации телефонных номеров, принадлежащих органам публичной власти. Речь идет об отображении соответствующих сведений в телефонах пользователей.

Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля и сформированы по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Изученные меры должны быть представлены к началу лета текущего года, говорится в заявлении.

Напомним, в конце прошлого года участились случаи телефонного мошенничества с Украины. Ущерб оценивается в 150-250 миллионов рублей, которые были похищены и уведены на Украину. Подобные мошеннические звонки совершаются из украинских колл-центров.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #Кабмин РФ #поручение #блокировка звонков #звонки с украины #преступные звонки
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