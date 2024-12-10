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Путин: телефонное мошенничество возвели в ранг госполитики Украины

Телефонное мошенничество проворачивают украинские госорганы или структуры, находящиеся под государственным контролем.
Виктория Бокий 2024-12-10 17:54:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что телефонные мошенничества по отношению к россиянам происходят с украинской стороны.

«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия - это абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики (Украины. - Прим. ред.), это одна из линий атак на наше население», - подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, подобные телефонные обманы совершают либо госорганы, либо структуры, которые находятся под госконтролем Украины.

В связи с этим Путин поручил Роскомнадзору и другим российским госструктурам обратить особое внимание на случаи мошенничества и рассмотреть предложения по блокировке звонков с Украины, а также запретить подмену номеров.

#в стране и мире #Владимир Путин #роскомнадзор #обман #мошенничество #президент россии
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