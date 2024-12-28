В Госдуме объяснили, как украинские мошенники пользуются IP-телефонией

Ежедневно россияне становятся жертвами телефонных мошенников с Украины. Об этом «Звезде» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев.

«Цели различные - выманивание денег, мошенничество либо подговаривание людей для совершения противоправных действий. Иногда это все сочетается. По некоторым оценкам, от 150 до 250 миллиардов рублей было похищено и уведено на Украину. В том числе они используются для того, чтобы финансировать ВСУ», - рассказал Олег Матвейчев.

Для Украины подобный обман представляет целую отрасль экономики, которая функционирует в восточных и южных регионах страны, где жители нормально говорят по-русски, уточнил собеседник «Звезды».

«Украинцами используется IP-телефония, это единственный способ, каким они могут дозваниваться и подменять номера, чтобы они были якобы российскими. Поэтому действия IP-телефонии сейчас запрещены у нас, но это не коснется звонков внутри Telegram или WhatsApp*, потому что они происходят внутри стороннего сервиса», - напомнил Матвейчев.

Ранее стало известно, что правительство России запретило звонить через Интернет на мобильные и стационарные телефоны. Это сделано для того, чтобы мошенники не могли использовать эту технологию для обмана россиян.

Президент Владимир Путин в ходе своей прямой линии 19 декабря рекомендовал соотечественникам класть трубку всякий раз, когда звонят мошенники.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории РФ.