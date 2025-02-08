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Грузия ждет извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Спикер грузинского парламента Папуашвили призвал извиниться как перед правительством страны, так и перед народом.
Елизавета Кондрикова 2025-02-08 10:47:06
© Фото: Ulf Mauder, dpa Globallookpress

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал извиниться перед Грузией всех, кто ранее критиковал закон об иноагентах.

Тем самым он отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о масштабах коррупции в Американском агентстве международного развития (USAID).

«Пришло время всем иностранцам, которые боролись против закона "О прозрачности иностранного влияния", извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом», - написал политик в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, ранее администрация Трампа приступила к реорганизации USAID, которая имела представительство более чем в ста странах мира. Планируется сократить штат сотрудников в организации на 97%.

В четверг, 6 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обвинил USAID в финансировании цветной революции на Украине и независимых СМИ в стране, а также в коррумпировании чиновников. Только с 2022 года агентство потратило $35 млрд на Украине.

#в стране и мире #сша #Грузия #usaid #закон об иноагентах #Шалва Папуашвили
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