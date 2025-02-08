Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили призвал извиниться перед Грузией всех, кто ранее критиковал закон об иноагентах.

Тем самым он отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о масштабах коррупции в Американском агентстве международного развития (USAID).

«Пришло время всем иностранцам, которые боролись против закона "О прозрачности иностранного влияния", извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом», - написал политик в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, ранее администрация Трампа приступила к реорганизации USAID, которая имела представительство более чем в ста странах мира. Планируется сократить штат сотрудников в организации на 97%.

В четверг, 6 февраля, глава ДНР Денис Пушилин обвинил USAID в финансировании цветной революции на Украине и независимых СМИ в стране, а также в коррумпировании чиновников. Только с 2022 года агентство потратило $35 млрд на Украине.