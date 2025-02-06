Средства американского Агентства по международному развитию (USAID) на Украине были вложены в финансирование местных СМИ и некоммерческих организаций и взятки для чиновников, рассказал «Звезде» глава ДНР Денис Пушилин.

Так, с 2022 года организация потратила $35 млрд на события в стране.

«На финансирование некоммерческих организаций, которых было создано достаточно большое количество и которые выполняли каждый свой функционал... на коррумпирование чиновников, причем чиновников в том числе и высшего звена украинского режима. Также эти средства шли на финансирование СМИ», - рассказал Пушилин.

Так, более 80% современных СМИ в стране получали средства от USAID. По его словам, именно пропаганда и иностранное финансирование НКО привели к нынешнему состоянию Украины - «беззаконию, растоптанной экономике и диктатуре».

Само же агентство Пушилин назвал «запчастью» Демократической партии США.

Во вторник, 4 февраля, глава ДНР показал табличку USAID, которую российские солдаты сняли со стены в освобожденном Курахово. Пушилин также раскрыл, что агентство финансировало украинский переворот 2014 года.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова называла USAID «агентством по вмешательству во внутренние дела суверенных государств» и отмечала, что оно пришло в упадок.