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США одобрили поставки вооружений Израилю более чем на $7 млрд

В частности, Израиль получит более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B и 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов.
Владимир Рубанов 2025-02-08 00:24:30
© Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders, DOD, defense.gov

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу вооружений Израилю на сумму более 7 миллиардов долларов по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, пишет РИА Новости.

Госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и сопутствующего оборудования на сумму около 6,75 миллиардов долларов.

Кроме того, Израиль получит более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов и 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.

Отдельным соглашением была одобрена поставка 3 тысяч управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов. В эту партию включены разные модификации ракет, техническая поддержка, оборудование для тестирования и обучение персонала. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году.

В ведомстве подчеркнули, что поставляемое оборудование усилит возможности израильских вооруженных сил по защите границ, критически важной инфраструктуры и населения страны, а также укрепит взаимодействие с вооруженными силами США.

Ранее Вашингтон возобновил поставки Израилю 2000-фунтовых (908 килограммов) авиабомб, которые были приостановлены при прежнем президенте Джо Байдене.

#ракеты #сша #Дональд Трамп #Пентагон #Израиль #Биньямин Нетаньяху #бомбы #поставки оружия
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