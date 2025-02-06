Глава Пентагона заявил о неразрывной связи между США и Израилем

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о нерушимой связи между Соединенными Штатами и Израилем и назвал Тель-Авив «образцовым союзником» Вашингтона. Об этом он сообщил в ходе личной встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Это первая встреча с израильским лидером с момента назначения Хегсета главой Пентагона.

«Министр ясно дал понять, что Соединенные Штаты под руководством президента Трампа будут плечом к плечу с Израилем добиваться мира посредством силы», - уточняется в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

Хегсет также отметил, что администрация США продолжит поддерживать право Израиля на самооборону. Отдельно шеф Пентагона похвалил Нетаньяху за его мужество и лидерство, которые тот проявлял с момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Напомним, ранее израильский лидер также встретился с Трампом в Белом доме, лидеры обменялись подарками. Так, Нетаньяху подарил американскому президенту пейджер, а сам получил от Трампа совместную фотографию.