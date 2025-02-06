МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Пентагона заявил о неразрывной связи между США и Израилем

В Пентагоне сообщили о личной встрече главы оборонного ведомства США и премьер-министра Израиля, это первая встреча между Нетаньяху и Хегсетом с момента назначения последнего шефом Пентагона при Трампе.
Елизавета Кондрикова 2025-02-06 08:38:38
© Фото: CNPAdMedia, Globallookpress

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о нерушимой связи между Соединенными Штатами и Израилем и назвал Тель-Авив «образцовым союзником» Вашингтона. Об этом он сообщил в ходе личной встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Это первая встреча с израильским лидером с момента назначения Хегсета главой Пентагона.

«Министр ясно дал понять, что Соединенные Штаты под руководством президента Трампа будут плечом к плечу с Израилем добиваться мира посредством силы», - уточняется в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

Хегсет также отметил, что администрация США продолжит поддерживать право Израиля на самооборону. Отдельно шеф Пентагона похвалил Нетаньяху за его мужество и лидерство, которые тот проявлял с момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Напомним, ранее израильский лидер также встретился с Трампом в Белом доме, лидеры обменялись подарками. Так, Нетаньяху подарил американскому президенту пейджер, а сам получил от Трампа совместную фотографию.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Пентагон #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 